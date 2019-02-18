Аэропорт Нижнего Новгорода прошел сертификацию ISAGO

18.02.19 13:15

© РИА Новости. Максим Богодвид

18 февраля. Interfax-Russia.ru - ПАО "Международный аэропорт Нижний Новгород" (МАНН, "Стригино", входит в холдинг "Аэропорты регионов") подтвердило соответствие мировым стандартам и рекомендованным практикам по безопасности наземного обслуживания ISAGO (IATA Safety Audit for Ground Operations), говорится в пресс-релизе компании.

Нижегородский аэропорт прошел такой аудит впервые, по его итогам МАНН вошел в реестр операторов ISAGO. Аудит проводился по таким направлениям деятельности, как центровка и контроль загрузки воздушного судна, обслуживание пассажиров и обработка багажа, обслуживание и загрузка воздушного судна, наземное движение воздушного судна, обработка грузов и почты. По результатам проверки не было выявлено несоответствий требованиям международных стандартов по наземному обслуживанию.

"Этот аудит не является обязательным для российских портов, аэропорты проходят его добровольно и обязаны подтверждать этот статус каждые два года. Наличие такого сертификата повышает привлекательность аэропорта для иностранных авиаперевозчиков", - отмечается в сообщении.

Международный аэропорт Нижний Новгород является основным запасным аэродромом московского авиаузла. ПАО "МАНН" контролируется группой "Ренова", сформировавшей аэропортовый холдинг "Аэропорты регионов", в состав которого также входят аэропорт "Кольцово" (Екатеринбург), международный аэропорт "Курумоч" (Самара) и международный аэропорт "Платов" (Ростов-на-Дону). Кроме того реализуются проекты строительства нового аэропорта "Гагарин" (Саратов), модернизации аэропортов Петропавловска-Камчатского и Нового Уренгоя.