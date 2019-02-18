Вызвавший нарекания учебник по истории Крыма отсутствует в федеральном перечне - Минпросвещения

18.02.19 13:20

© РИА Новости. Евгения Новоженина

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Учебник для десятиклассников по истории Крыма, вызвавший критику на полуострове из-за позиции авторов по поводу роли крымских татар в Великой Отечественной войне, отсутствует в федеральном перечне учебников (ФПУ), заявили в министерстве просвещения России.

"Указанное учебное пособие не содержится в федеральном перечне учебников", - сообщили "Интерфаксу" в понедельник в пресс-службе Минпросвещения.

По данным ведомства, в 2014 году была разработана концепция учебно-методического комплекса по отечественной истории, и на ее базе был создан ряд учебников, по которым учатся школьники во всей стране. Эти книги, заявили в ведомстве, позволяют изучать историю Крыма и Севастополя "как неотделимую часть истории России, включая сведения о Крымской войне и обороне Севастополя, события Гражданской и Великой Отечественной войны, развернувшиеся на полуострове".

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что Совет крымских татар обратился к главе Крыма Сергею Аксенову с просьбой изъять учебник по истории Крыма для десятых классов из школ и библиотек региона. Согласно сообщениям, представители совета считают, что крымские татары представлены в нем как коллаборанты и пособники немецких оккупантов, причем факты о вкладе крымско-татарского народа в победу в Великой Отечественной войне отражения не нашли.