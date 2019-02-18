Патрушев проведет в Тюмени совещание по безопасности в школах

18.02.19 13:38

© РИА Новости. Александр Лукин

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Секретарь Совета Безопасности РФ Николай Патрушев проведет во вторник в Тюмени совещание, посвященное вопросам безопасности на транспорте и в образовательных учреждениях, сообщили в понедельник "Интерфаксу" в пресс-службе Совбеза.

"С полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, главами регионов Урала, а также представителями федеральных министерств и ведомств планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях", - сказали в пресс-службе.

Совещание пройдет 19 февраля в Тюмени.

В 2018 году в России прошло несколько громких случаев насилия в школах. В ходе драки в Перми пострадали 15 человек, в ходе нападения ученика девятого класса в Улан-Удэ пострадали семь человек. В октябре в Керчи Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже, в котором он учился. В результате нападения погиб 21 человек, пострадали более 50.

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