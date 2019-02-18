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18.02.19 13:38
Патрушев проведет в Тюмени совещание по безопасности в школах
"С полномочным представителем президента РФ в Уральском федеральном округе, главами регионов Урала, а также представителями федеральных министерств и ведомств планируется обсудить вопросы обеспечения безопасности на транспорте и в образовательных организациях", - сказали в пресс-службе.
Совещание пройдет 19 февраля в Тюмени.
В 2018 году в России прошло несколько громких случаев насилия в школах. В ходе драки в Перми пострадали 15 человек, в ходе нападения ученика девятого класса в Улан-Удэ пострадали семь человек. В октябре в Керчи Владислав Росляков взорвал бомбу и устроил стрельбу в политехническом колледже, в котором он учился. В результате нападения погиб 21 человек, пострадали более 50.
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