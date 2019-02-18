Храм, в котором крестили Калашникова, отреставрируют в Алтайском крае

18.02.19 13:45

© РИА Новости. Виталий Белоусов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - К 100-летию создателя легендарного автомата Михаила Калашникова на его малой родине в Алтайском крае после масштабной реставрации откроют церковь Знамения, где он был крещен, сообщил врио начальника управления госохраны объектов культурного наследия региона Александр Урбах.

"В этом году мы отмечаем столетие со дня рождения Михаила Калашникова. Главным событием станет открытие в селе Курья после реставрации церкви Знамения, где он был крещен. С 2011 года в регионе ведутся работы по восстановлению церкви. 25 октября ожидается открытие церкви, после чего этот памятник архитектуры будет передан в собственность барнаульской епархии. Сметная стоимость реставрации в 2011 году составляла около 42 млн рублей. В настоящее время потрачено 114,9 млн рублей", - сказал А.Убрах на пресс-конференции в понедельник.

По его словам, удорожание проекта произошло по причине увеличения стоимости запланированных работ, а также дополнительных вложений во внутреннее обустройство объекта. В настоящее время уже отлиты 7 колоколов, а жители села собирают пожертвования на изготовление колокола-благовеста. Тем временем в Ивановской области создают иконостас для отреставрированного храма: он будет состоять из 26 икон и занимать общую площадь в 50 квадратных метров.

"В результате реставрации воссоздан исторический облик храма: демонтированы поздние пристройки, восстановлена кирпичная кладка, фасад, проведен монтаж кровли, изготовлены мозаичные элементы на Колыванском камнерезном заводе. Полтора года реставрация была заморожена, а возобновилась фактически в 2017 году", - подчеркнул А.Урбах.

Церковь Знамения начали строить в 1900 году в русско-византийском стиле на средства прихожан. Позднее в церкви размещался склад, Дом культуры. В настоящее время церковь имеет статус памятника архитектуры религиозного значения.

Всего в селе Курья, где родился М.Калашников, насчитывается 8 объектов культурного наследия. Ранее по инициативе властей региона было отреставрировано здание школы, где он учился. В настоящее время там размещается музей оружейника.

М.Калашников - всемирно известный конструктор стрелкового оружия. Именно он разработал легендарный автомат Калашникова. М.Калашников умер в 2013 году в Ижевске. В 2019 году Алтайский край будет праздновать 100-летие со дня рождения известного земляка.