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18.02.19 13:48
"Уральские авиалинии" летом начнут летать из "Домодедово" в Бордо и Монпелье
В Бордо полеты начнутся с 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. В Монпелье "Уральские авиалинии" будут летать со 2 июня по средам, пятницам и воскресеньям.
Согласно расписанию "Домодедово", в настоящее время из этого аэропорта нет прямых рейсов в Бордо и Монпелье. В другие города Франции отсюда "Уральские авиалинии" также пока не летают.
Вместе с тем, как сообщалось, весной авиакомпания намерена открыть прямые рейсы из "Жуковского" в Ниццу и Париж.
"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319), все они взяты авиакомпанией в операционный лизинг.
Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.
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