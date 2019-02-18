"Уральские авиалинии" летом начнут летать из "Домодедово" в Бордо и Монпелье

18.02.19 13:48

© РИА Новости. Максим Блинов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Авиакомпания "Уральские авиалинии" в начале лета откроет прямые рейсы из московского аэропорта "Домодедово" во французские города Бордо и Монпелье, сообщает пресс-служба авиакомпании.

В Бордо полеты начнутся с 1 июня и будут выполняться по понедельникам, четвергам и субботам. В Монпелье "Уральские авиалинии" будут летать со 2 июня по средам, пятницам и воскресеньям.

Согласно расписанию "Домодедово", в настоящее время из этого аэропорта нет прямых рейсов в Бордо и Монпелье. В другие города Франции отсюда "Уральские авиалинии" также пока не летают.

Вместе с тем, как сообщалось, весной авиакомпания намерена открыть прямые рейсы из "Жуковского" в Ниццу и Париж.

"Уральские авиалинии" входят в топ-5 российских авиакомпаний по объему перевозок, базируются в екатеринбургском "Кольцово", московском "Домодедово" и петербургском "Пулково". Флот состоит из 47 самолетов Airbus (двадцать четыре А320, шестнадцать А321 и семь А319), все они взяты авиакомпанией в операционный лизинг.

Крупнейший акционер компании - ее генеральный директор Сергей Скуратов.