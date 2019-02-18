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18.02.19 13:54

Власти Крыма рассчитывают принять не менее 7 млн туристов в 2019 году

© РИА Новости. Александр Полегенько
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Власти Крыма планируют принять в 2019 году не менее 7 млн туристов, однако будут делать упор не на количество гостей, а на повышение качества сервиса, сообщил председатель комитета по санаторно-курортному комплексу и туризму республики Алексей Черняк.

"В этом году наша задача - во первых, сохранить планку в 7 млн (туристов - ИФ), постараться ее пройти и выше, чтобы было 7,5 млн, идти на улучшение. Но у нас сейчас главные задачи - это круглогодичность, "Крым - детская здравница" и качество услуг", - сказал А.Черняк "Интерфаксу" в кулуарах VI Регионального туристического форума "Интуриста" в понедельник.

Он отметил, что в 2019 году в рамках эксперимента в Крыму введут туристический сбор в размере 10 рублей с человека в сутки, однако сбор будет действовать ограниченно. Так, сбор будет взыматься в официальных объектах размещения с 1 мая по 30 сентября только в Алуште, Судаке, Феодосии и Ялте, а от его уплаты освободят 21 категорию граждан, включая несовершеннолетних и многодетные семьи.

"Смысл - не собрать сейчас как можно больше денег, а понять, готовы ли Крым и Россия к этому. Смысл этого закона (о туристическом сборе - ИФ) - дать регионам возможность дополнительно зарабатывать на туризме. Эти деньги мэр не имеет права тратить ни на что, кроме туристической инфраструктуры", - подчеркнул А.Черняк.

По его словам, власти Крыма планируют получить от 20 до 40 млн рублей туристических сборов в 2019 году. При этом на майских праздниках на путевки будут объявлены скидки в среднем на 9%.

Ранее власти Крыма сообщали, что в 2018 году остров посетили 6,8 млн туристов, что стало рекордом за последние 25 лет.

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