Российские военные начали испытания нового пулемета РПК-16

18.02.19 14:03

© РИА Новости. Евгений Биятов

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Московского высшего общевойскового командного училища приступили к опытно-войсковой эксплуатации нового ручного пулемета Калашникова (РПК-16), сообщили в Минобороны РФ в понедельник.

"Военнослужащим предстоит при проведении занятий по огневой и тактической подготовке оценить технические и точностные характеристики, а также удобство эксплуатации и обслуживания данного вооружения", - рассказали в военном ведомстве.

По завершению эксплуатации, в случае возникновения замечаний и предложений, они будут направлены на завод-изготовитель для доработки пулемета.

Минобороны России получило партию ручных пулеметов РПК-16 для опытно-войсковой эксплуатации в первом квартале 2018 года.

"Летом 2017 года Минобороны России подтвердило заинтересованность в таком образце оружия. После утверждения ТТЗ на проведение ОКР и завершения предварительных испытаний в первом квартале 2018 года МО получило партию новых 5,45мм ручных пулеметов РПК-16 для проведения опытно-войсковой эксплуатации", - говорится в сообщении.

Сообщается, что концерн решил разработать ручной пулемет калибра 5,4 5мм как оружие поддержки уровня отделения в 2016 на базе решений АК-400. В качестве важной особенности нового пулемета названо то, что в нем предусмотрена возможность замены ствола, он комплектуется съемными сошками, магазином большой вместимости (95 патронов), быстросъемным глушителем и чехлом для переноски.

"При комплектации коротким стволом новый ручной пулемет по габаритам не отличается от обычного автомата, но его более массивная конструкция и тяжелый ствол позволяют обеспечивать большую плотность автоматического огня на малых дальностях, длинный же ствол обеспечивает повышенную точность и кучность стрельбы на средних и больших (по автоматным меркам) дистанциях", - говорится также в сообщении.