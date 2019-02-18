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Более 100 км дороги "Лена" в ДФО отремонтируют в этом году

© РИА Новости. Игорь Агеенко
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Росавтодор в 2019 году приведет в нормативное состояние более 100 км дороги федерального значения "Лена" в Якутии и Амурской области, сообщает пресс-служба Росавтодора.

Упрдор "Лена" (подведомственно Росавтодору) приведет в порядок 108 км дороги А-360 "Лена" (Невер - Якутск), 43 км из них - капитально отремонтирует.

"Основной объем ремонтных работ выполнят на территории Якутии - это пять участков трассы. Еще четыре объекта приведут в порядок в ходе работ по капитальному ремонту. На трех участках трассы "Лена" (470-480 км, 773-783 км, 813-825 км) специалисты применят технологию ресайклинга", - говорится в сообщении.

Метод ресайклинга состоит в том, что при устройстве основания дорожной одежды используется старое асфальтобетонное покрытие с добавлением нового материала, что позволяет производить капиталоемкие работы быстро и без потери качества.

В Амурской области отремонтируют отрезок автодороги "Лена" на 207-217 км в Тындинском районе.

Также в нормативное состояние приведут 28 искусственных сооружений - это мосты и трубы общей протяженностью 1 тыс. п.м.

"Для повышения уровня безопасности дорожного движения в двух районах Якутии на участках трассы Невер-Якутск - Нерюнгринском и Алданском - установят линии электроосвещения", - отмечается в сообщении.

Федеральная автодорога "Лена" от Невера до Якутска отнесена к объектам, обеспечивающим формирование и развитие автодорожных направлений в составе российских транспортных коридоров, протяженностью 1,157 тыс. км, проходящая по территории Амурской области и Якутии. Она связывает южные и центральные районы региона. Дорога проходит, преимущественно, по территории вечной мерзлоты, асфальтовое покрытие есть на небольших участках дороги.

ФКУ Упрдор "Лена" осуществляет деятельность на трассе, в задачи входит организация работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автодороги и искусственных сооружений, расположенных на ней.

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