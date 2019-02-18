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18.02.19 14:14

Глава "Ростелекома" обсудил с Путиным интернет на Курилах

© РИА Новости. Евгений Одиноков
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Жилищная сфера и социальные учреждения Курильских островов Итуруп, Кунашир и Шикотан будут подключены к интернету в первом квартале текущего года, сообщил президент ПАО "Ростелеком" Михаил Осеевский.

"В соответствии с вашим поручением, в прошлом году проложили подводный кабель на Курильские острова, и уже сегодня жители трех островов - Итурупа, Кунашира и Шикотана - имеют возможность получать те же самые услуги, сервисы, как на Сахалине и, что важно, по тем же самым тарифам. Сейчас активно работаем на этих островах, планируем завершить подключение и жилищной сферы, и социальных учреждений, и бизнеса в первом квартале", - сказал М.Осеевский на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

По его словам, подключение к интернету важно для людей, находящихся далеко от центра.

Кроме того, глава "Ростелекома" сообщил, что в прошлом году компания начала реализацию новой пятилетней стратегии. По его словам, компания от традиционных услуг телеком-операторов - таких как передача и хранение данных - переходит к предоставлению всего комплекса современных цифровых услуг.

"В прошлом году за счет собственной инвестиционной программы подключили более одного миллиона новых квартир, частных домов, для того, чтобы люди сразу могли воспользоваться всеми современными благами", - сказал М.Осеевский.

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