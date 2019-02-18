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18.02.19 14:24
Плавмастерская Балтийского флота вернулась в Балтийск из Тартуса
"В период с июля 2018 года по февраль 2019 года судно обеспечивало техническое обслуживание кораблей ВМФ, действующих в дальней морской зоне", - уточнил он.
По случаю завершения дальнего похода ПМ-82 в Балтийске прошла торжественная церемония встречи.
ПМ-82 - третье судно в серии из пяти плавучих мастерских проекта 304. Плавучие мастерские предназначены для ремонта кораблей и судов, их оружия и технических средств в районах, удаленных от основных пунктов базирования.
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