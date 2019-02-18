Горнолыжный курорт планируют создать в Черекском районе Кабардино-Балкарии

18.02.19 14:35

© РИА Новости. Алексей Куденко

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Проект туристско-рекреационного кластера "Черек" предусматривает создание еще одного горнолыжного курорта в Кабардино-Балкарии, сообщил в интервью агентству "Интерфакс-Юг" глава КБР Казбек Коков.

"В рамках представленного проекта "Туристско-рекреационный кластер "Черек" планируется создание горнолыжного курорта в Черекском районе, /.../ с бугельной и гондольной канатными дорогами, а также комплексное развитие туристской инфраструктуры Голубых озер и термального источника "Аушигер", - сказал К.Коков.

Он отметил, что проект оценивается в 4,5 млрд рублей.

На площадке форума в Сочи Кабардино-Балкария только в туристско-рекреационной сфере представила проекты на 8,7 млрд рублей.

"Курортно-рекреационный комплекс является важнейшей частью экономического потенциала республики, располагающей самыми благоприятными условиями для его развития", - подчеркнул глава региона и перечислил некоторые проекты.

"Туркомплекс "Долина Нарзанов" будет включать турбазу на 400 мест, десять индивидуальных коттеджей, ресторан, автостоянки и многофункциональный спорткомплекс. Его стоимость 2,5 млрд рублей.

"Кемпинг-парк "Джылы-Су" у северного подножья Эльбруса повысит доступность уникальной местности с термальными источниками. Проект межрегионального значения оценивается в 747 млн рублей.

Полный текст интервью с К.Коковым доступен на сайте агентства "Интерфакс-Юг".