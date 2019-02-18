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18.02.19 14:37

Среднемесячная зарплата в Тульской области в 2018г выросла на 11,3%

© РИА Новости. Наталья Селиверстова
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Среднемесячная начисленная заработная плата в Тульской области в 2018 году составила 34,2 тыс. рублей и увеличилась по сравнению с 2017 годом на 11,3%, сообщает территориальный орган Федеральной службы государственной статистики (Туластат).

Выше среднеобластного показателя среднемесячная зарплата в прошлом году зафиксирована, в частности, в организациях финансовой и страховой сферы - 54,86 тыс. рублей, государственного управления и обеспечения военной безопасности - 39,82 тыс. рублей, в обеспечении электрической энергией, газом и паром - 41,31 тыс. рублей, в организациях информации и связи - 43,4 тыс. рублей, научно-технической сфере - 45,29 тыс. рублей, в учреждениях культуры и спорта, организациях досуга и развлечений - 40,24 тыс. рублей.

Среднемесячная зарплата в обрабатывающем производстве сложилась в размере 38,56 тыс. рублей, в сельском хозяйстве - 29,34 тыс. рублей, в добыче полезных ископаемых - 34,31 тыс. рублей, в сфере здравоохранения и предоставления социальных услуг - 32,47 тыс. рублей.

В строительных организациях средняя зарплата составила 30,42 тыс. рублей, в оптовой и розничной торговле - 25,29 тыс. рублей, в организациях по операциям с недвижимым имуществом, аренде и предоставлению услуг - 21,79 тыс. рублей, в транспортировке и хранении - 32,4 тыс. рублей.

Ниже среднеобластных показателей средняя зарплата также была в сфере образования - 26,7 тыс. рублей, в организациях водоснабжения, водоотведения, сбора и утилизации отходов - 24,04 тыс. рублей, гостиничного бизнеса и общественного питания - 21,02 тыс. рублей.

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