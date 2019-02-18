Пострадавших при взрывах газа в Ингушетии отправят на лечение в Нижний Новгород

18.02.19 14:42

© РИА Новости. Андрей Стенин

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Пострадавшие при хлопках газовоздушной смеси в Назрани и Назрановском районе (Ингушетия) будут доставлены в специализированный ожоговый центр, сообщил агентству "Интерфакс-Юг" в министерстве здравоохранения региона.

"В результате хлопка газа в Назрани пострадали две женщины и трое детей. Утром подобный инцидент произошел и в селе Кантышево Назрановского района. Там серьезные травмы получила женщина. Сейчас проводятся консультации для отправки транспортабельных в федеральный ожоговый центр Нижнего Новгорода", - сказал собеседник агентства.

По его данным, состояние всех шестерых пострадавших тяжелое, необходимую помощь им оказывают реаниматологи.

Ранее сообщалось, что в понедельник утром при хлопке газа в Назрани пострадали хозяйка дома, её дочь и трое внуков в возрасте от 2 до 13 лет, которые приехали в гости. Сын хозяйки получил незначительные травмы ног и от госпитализации отказался.

По данным специалистов газовой службы, в результате хлопка окна не раскрылись, поэтому находившиеся в доме люди получили внутренние ожоги.

По данному инциденту проводится доследственная проверка.