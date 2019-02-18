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18.02.19 14:44

Арест зампреда кабинета министров Чувашии продлили на четыре месяца

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Верховный суд Чувашии оставил без изменения решение районного суда о продлении ареста заместителю председателя кабинета министров республики Владимиру Аврелькину - фигуранту дела о злоупотреблении должностными полномочиями.

"Постановлением Ленинского районного суда Чебоксар мера пресечения в виде заключения под стражу была продлена на четыре месяца - до 12 июня 2019 года. Верховный суд Чувашии, согласившись с позицией прокуратуры республики, отклонил апелляционные жалобы стороны защиты, оставил постановление суда без изменения", - сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашии в понедельник.

Как сообщалось, 14 декабря 2018 года министр экономического развития, промышленности и торговли, заместитель председателя кабинета министров Чувашии В.Аврелькин был арестован по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями.

Чиновнику инкриминируется ч.3 ст.285 УК РФ (использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы, если это деяние совершено из корыстной или иной личной заинтересованности и повлекло тяжкие последствия).

Основанием для возбуждения уголовного дела послужили факты злоупотребления должностными полномочиями при предоставлении субсидий из республиканского бюджета.

17 января 2019 года распоряжением главы Чувашии министр был отстранен от должности на период проведения проверки.

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