В Москве отреставрируют особняк Листа

18.02.19 14:51

Фото: пресс-служба Мосгорнаследия

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Выдано задание на разработку проекта реставрации особняка в Глазовском переулке в центре столицы, сообщает в понедельник пресс-служба Мосгорнаследия.

Согласно сообщению, речь идет о доме, которым в начале ХХ века владел крупный промышленник Отто Адольфович Лист. Объект культурного наследия регионального значения расположен по адресу: Глазовский пер., д.8, стр.1.

"Чтобы провести комплекс работ по сохранению этого памятника - правообладателю необходимо разработать проект реставрации. Мосгорнаследие выдало ему задание на разработку научно-проектной документации", - говорится в сообщении.

В материалах добавляется, что следующим шагом после разработки проекта станет проведение собственником реставрационных работ.

Трехэтажное здание было построено в 1898 году по проекту Льва Кекушева. Особняк Листа считается первым московским зданием в силе модерн.

В настоящее время в особняке расположено представительство Калужской области.