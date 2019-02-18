Регистрация выходящих на маршрут туристских групп введена в Северной Осетии

18.02.19 15:04

© РИА Новости. Леван Авлабрели

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Система электронной регистрации туристов, выходящих на горные маршруты, введена в Северной Осетии, сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по республике.

"На сайте Главного управления МЧС России по РСО-Алания создан специальный раздел для онлайн регистрации туристских групп", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что зарегистрироваться на сайте могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные - форму можно заполнить и на английском языке.

"Регистрация проводится для обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, обеспечения возможности оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи", - отмечает пресс-служба.

Стандартная регистрация в поисково-спасательных отрядах МЧС России по прежнему работает. На территории Северной Осетии она проводится на базе Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.

Также зарегистрировать маршрут можно, отправив данные на электронную почту sopso112@yandex.ru