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18.02.19 15:04
Регистрация выходящих на маршрут туристских групп введена в Северной Осетии
"На сайте Главного управления МЧС России по РСО-Алания создан специальный раздел для онлайн регистрации туристских групп", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что зарегистрироваться на сайте могут как российские туристы и альпинисты, так и иностранные - форму можно заполнить и на английском языке.
"Регистрация проводится для обеспечения безопасности туристов и отдыхающих, обеспечения возможности оказания им, в случае необходимости, своевременной квалифицированной помощи", - отмечает пресс-служба.
Стандартная регистрация в поисково-спасательных отрядах МЧС России по прежнему работает. На территории Северной Осетии она проводится на базе Северо-Осетинского поисково-спасательного отряда МЧС России.
Также зарегистрировать маршрут можно, отправив данные на электронную почту sopso112@yandex.ru
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