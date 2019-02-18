Новый корпус на 500 мест построят в "Старой Руссе" на Новгородчине

18.02.19 15:11

© РИА Новости. Александр Астафьев

8 февраля. Interfax-Russia.ru - Бальнеологический курорт "Старая Русса" (г. Старая Русса, Новгородская область) планирует построить новый корпус на 500 мест в ближайшей перспективе, сообщила журналистам генеральный директор курорта Надежда Пороховник.

По ее словам, ежегодно в развитие инфраструктуры курорта вкладывается около 100 млн рублей в течение последних пяти лет. За это время построен новый 3-этажный аквацентр, отремонтирован минеральный бассейн с подъемниками для подводного вытяжения позвоночника, реконструирована грязелечебница, реновировано 60% номеров, котельная.

Кроме того, идет расширение столовой зоны (ресторана), на всей территории курорта обеспечена доступная среда (пандусы, подъемники и т.п.).

Как сообщила Н.Пороховник, в 2018 году курорт "Старая Русса" принял 27 тысяч человек, на 1,5 тысячи больше в сравнении с 2017 годом.

"В 2019 году курорт "Старая Русса" разработал новые предложения, одно из которых - "Продли молодость" - расширяет спектр медицинских услуг. Мы ждем новый поток наших пациентов и уверены, что в этом году сможем принять рекордное количество посетителей", - отметила Н.Пороховник.

"Старая Русса" (образован в 1828 году) - один из старейших бальнеологических курортов России, его основными лечебными природными факторами являются реликтовые самоизливающиеся минеральные воды и лечебная грязь, уникальный состав которой не имеет аналогов в мире. Воздух на территории парка ионизируется Муравьевским фонтаном, образующим естественный ингаляторий. Современная медицинская база позволяет осуществлять лечение, реабилитацию и профилактику заболеваний опорно-двигательного аппарата, органов пищеварения, нервной системы, органов дыхания, эндокринной системы, ЛОР-органов, гинекологических заболеваний (в т.ч. бесплодия), заболевания кожи.