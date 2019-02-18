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18.02.19 15:19
Астраханские власти предложили ввести пособие для "детей войны" в регионе
Речь идет о ежемесячном пособии на проезд в общественном транспорте в 352 руб. 2 копейки и пособии на оплату коммунальных услуг - 456 руб. 48 копеек.
Мера поддержки касается граждан, родившихся в период с 10 мая 1927 года по 9 мая 1945 года ("дети войны") и которые имеют доход ниже прожиточного минимума для Астраханской области. Таких в регионе - 1087 человек.
Депутаты планируют рассмотреть в первом чтении инициативу С.Морозова на заседании 26 февраля.
"Предполагается, что новая законодательная норма вступит в силу уже в начале апреля", - сказал сотрудник пресс-службы областной администрации.
Собеседник агентства уточнил, что пособие предлагается выплачиваться без подтверждающих документов - по заявлению, которое можно подать в центре социальной поддержки населения по месту жительства.
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