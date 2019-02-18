Жители Тюмени на Днях китайской культуры научатся писать иероглифы

18.02.19 15:23

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - "Китайская культурная неделя" пройдет в Тюмени с 26 февраля по 1 марта, сообщает в понедельник пресс-служба Тюменского госуниверситета (ТюмГУ).

Тюменцы смогут побывать на занятиях, где им расскажут о китайской письменности и научат писать иероглифы. Всех желающих также познакомят с чайной церемонией жителей Поднебесной.

Кроме того, в эти дни горожане смогут побывать на лекциях, посвященных жизни современного Китая.

Мероприятия пройдут в китайском центре госуниверситета. Занятия, лекции и мастер-классы проведут преподаватели ТюмГУ и Цюйфуского педуниверситета (Китай).