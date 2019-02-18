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18.02.19 15:40

Орешкин считает правильным вводить электронные визы для всех стран

© РИА Новости. Нина Зотина
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Вводить электронные визы нужно практически для всех стран, так как долгий процесс оформления мешает зарубежным туристам принимать спонтанные решения о поездках в Россию, считает министр экономического развития Максим Орешкин.

"Когда мы говорим про упрощение визового режима, здесь две истории. Первое - упрощение самих процедур. Электронная виза, о чем говорил президент. Здесь нужно двигаться относительно практически всех стран без исключения, чтобы процедуры были максимально простыми, в электронной форме подача документов, оплата. Чтобы процесс выдачи визы был более коротким по времени. Потому что здесь очень важно, что когда туристы принимают решение о поездке в ту или иную страну, они зачастую принимают такие решения спонтанно. Особенно наше поколение", - сказал М.Орешкин журналистам в Госдуме в понедельник.

Он подчеркнул, что срок выдачи визы становится ключевым условием для привлечения туристов в страну, так как "Россию просто вычеркнут из списка, понимая, что нужно месяц получать визу".

По словам М.Орешкина, внедрение электронной визы даст "очень серьезный приток туристов". Он напомнил, что во время Чемпионата мира по футболу механизм электронной визы позволило большому числу зарубежных гостей посетить страну за короткий период времени.

"Вторая история - переход к отмене виз по отдельным направлениям. Здесь базовая позиция сохраняется МИДа - принцип взаимности. Мы стараемся во всех ключевых переговорах поднимать этот вопрос, двигаться в направлении взаимного снижения требований по визам с разными странами", - добавил министр.

В пятницу замминистра экономического развития Сергей Галкин сообщил на Российском инвестиционном форуме в Сочи, что Минэкономразвития, Минкомсвязи и правительство Москвы ведут совместную разработку платформы для выдачи электронных виз иностранцам на поездки продолжительностью от 3 до 8 дней при условии покупки турпакета. На первом этапе въезд по электронным визам планируется разрешить через Москву, Санкт-Петербург, в дальнейшем региональный охват будет расширяться. Для оформления электронной визы поездка должна включать определенный набор услуг - проживание, экскурсии, транспорт и другие.

Туроператоры назвали эту инициативу "прорывной" для отрасли.

Ранее в феврале президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия будет "постепенно идти в направлении использования электронных виз".

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