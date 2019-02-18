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18.02.19 15:50
Третьяковка заключила контракт с Росгвардией на охрану выставки Репина
"Музей заключил дополнительный контакт с Росгвардией на дополнительную охрану в связи с выставкой Репина", - рассказали "Интерфаксу" в музее в понедельник.
Такое решение было принято после инцидента с картиной Архипа Куинджи.
В музее "по соображениям безопасности" не уточнили, каким именно образом будет усилена охрана.
Ретроспективная выставка фильм Репина откроется в ГТГ 16 марта.
Экспозиция, как отмечают в музее, "представит современную интерпретацию творчества художника". На ней покажут более 180 живописных полотен и более 130 графических работ.
Ретроспектива пейзажиста А.Куинджи (1842-1910) в Инженерном корпусе Третьяковской галереи проходила с 6 октября прошлого года по 17 февраля.
Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым" вечером 27 января была украдена из зала в Инженерном корпусе. Похититель снял ее со стены и ушел на глазах у многочисленных посетителей экспозиции.
Затем подозреваемый в хищении картины был задержан, а 1 февраля утром картина вернулась в экспозицию.
После инцидента Минкультуры приняло решение провести проверку безопасности федеральных музеев и разослало соответствующие рекомендации в регионы.
Картина А.Куинджи "Ай-Петри. Крым", на которой изображен горный пейзаж с одной из самых известных туристических достопримечательностей Крыма, создавалась в 1898-1908 годах. Полотно привезено в Москву из Государственного Русского музея в Санкт-Петербурге.
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