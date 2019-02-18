Бизнес-омбудсмен Титов назвал незаконным арест Майкла Калви

18.02.19 15:55

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Дело Baring Vostok является корпоративным спором, и арест Майкла Калви незаконен, считает бизнес-омбудсмен Борис Титов.

"В деле Baring Vostok - чистейшей воды корпоративный спор, и принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное", - заявил Б.Титов.

По его словам, использование уголовного давления для решения корпоративного конфликта - ситуация, характерная для многих дел, с которыми работает аппарат бизнес-омбудсмена.

"Если бы действительно был спор в оценке стоимости актива - стороны должны были бы обратиться прежде всего в арбитраж, так обычно и происходит. Вместо этого заявление в следственный орган, и очень быстро последовавшая реакция с их стороны. Вмешательство силовиков в хозяйственную деятельность - острейшая проблема, которая обсуждается годами", - заявил Б.Титов, отметив, что решить ее до сих пор не смогли ни Верховный суд, ни Генпрокуратура, которая неоднократно указывала на недопустимость вмешательства правоохранительных органов в гражданско-правовые споры.

Б. Титов назвал данную проблему системной и выразил надежду, что внимание к ней благодаря ситуации с Baring Vostok обострится.

"Ситуация с Baring Vostok всколыхнула бизнес-сообщество и вызвала массовое возмущение, я об этом знаю. Поэтому, помимо всего прочего, я бы предложил руководству фонда, не откладывая, обратиться в комиссию по этике РСПП (которую я сам когда-то и создавал). За свою историю комиссия разрешила несколько крупных корпоративных конфликтов на основе одного главного критерия - репутации предпринимателя. В последнее время она как-то была не востребована, думаю, настало время её возрождать", - сказал бизнес-омбудсмен.

"Я как уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей получил обращение от руководства фонда Baring Vostok и начинаю разбираться в деле предметно", - добавил Б.Титов.

Он отметил, что статья 108 УПК РФ запрещает предварительное заключение под стражу лиц, которые совершили преступления в сфере предпринимательской деятельности, в том числе и по статье ч.4 ст.159 УК РФ, которую инкриминируют Майклу Калви. Применяться в этом случае должны иные меры пресечения - домашний арест, залог, подписка о невыезде.

"Но мы в очередной раз имеем дело с безапелляционной резолюцией следователя: обвинения к предпринимательской деятельности не относятся. Это позиция отнюдь не новая, она типовая, много раз отработанная в десятках других дел. Неважно, что ни один аспект дела не выходит за рамки деловых отношений субъектов хозяйственной деятельности, неважно, что нет доказанности умысла на обман", - подчеркнул Б.Титов.

Бизнес-омбудсмен полагает, что "следствие, помимо прочего, демонстративно пренебрегает позицией Верховного суда РФ".

Он напомнил, что в 2016 году пленум ВС РФ принял постановление "О практике применения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной ответственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности".

"Специально для того, чтобы подчеркнуть для "непонятливых" описанный выше запрет на арест предпринимателей. В постановлении дается и трактовка предпринимательской деятельности: это действия, "совершенные индивидуальным предпринимателем в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и (или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях предпринимательской деятельности, а также членом органа управления коммерческой организации в связи с осуществлением им полномочий по управлению организацией", - сказал Б.Титов.

Бизнес-омбудсмен также отметил: "Около 60% жалоб в институт уполномоченного по уголовным делам - результат конфликта между самими же предпринимателями, в котором они привлекают заказной правоохранительный ресурс".

"Это серьезная этическая проблема нашего бизнеса, да и нашего государства. У нас, конечно, принято обвинять в этих конфликтах правоохранителей, но не было бы богатых заказчиков - не было бы и проблем", - подчеркнул Б.Титов.