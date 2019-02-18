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Депутат Липецкого облсовета объявлен в розыск по делу о хищении

© РИА Новости. Антон Денисов
8 февраля. Interfax-Russia.ru - Обвинение в мошенничестве в сфере долевого строительства заочно предъявлено председателю совета директоров ОАО "Эксстроймаш" (Липецк) Михаилу Захарову, сообщает в понедельник пресс-служба следственного управления СКР по региону.

"В рамках расследования уголовного дела о хищении денежных средств более 1,5 тыс. участников долевого строительства заочно предъявлено обвинение председателю совета директоров ОАО "Эксстроймаш" Михаилу Захарову. Его действия следствием квалифицированы по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере)", - говорится в сообщении.

В связи с тем, что М.Захаров "на следственные действия не явился и в настоящее время находится за пределами РФ, он объявлен в федеральный розыск", сказано в сообщении. В ближайшее время следствие намеренно ходатайствовать перед судом об избрании заочно ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

По данным следствия, председатель совета директоров ОАО "Эксстроймаш" М.Захаров, одобрявший сделки, заключаемые от имени компании, и ее бывший гендиректор Сергей Тонких, договорились о хищении денежных средств, поступивших от участников долевого строительства в ЖК "Европейский" в Липецке. С сентября 2014 по март 2016 года они заключали фиктивные договоры займа с подставными лицами и похитили более 70 млн рублей.

Следствие полагает, что действия фигурантов и вывод денежных средств из оборота ОАО "Эксстроймаш" привели к невозможности завершения строительства четырех многоэтажных домов, сдача в эксплуатацию которых планировалась еще в 2017-2018 годах, но они до сих пор находятся в разной степени готовности.

Потерпевшими по уголовному делу уже признаны 1737 липчанин.

Второй фигурант уголовного дела в настоящее время находится под домашним арестом.

Для возмещения ущерба, причиненного участникам долевого строительства, следствием наложен арест на имущество ОАО "Эксстроймаш" стоимостью почти 200 млн рублей.

По информации с сайта ЖК "Европейский" в Липецке, объект строит группа компаний СУ-5. В нее входят пять предприятий во главе с председателем совета директоров Михаилом Захаровым - ООО "СУ-5 трест Липецкстрой-М", ОАО "Эксстроймаш", предприятие по производству облицовочного кирпича, ООО "Кормет", ООО "ЛДСП-1".

Согласно размещенной на сайте Липецкого облсовета информации, М.Захаров входит во фракцию "Единой России", является членом комитета по экономике облсовета, председателем совета директоров ООО "СУ-5 Трест "Липецкстрой-М".

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