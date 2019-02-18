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18.02.19 16:14
Информацию о минировании больниц и торговых центров проверяют в Нижнем Новгороде
В пресс-службе ГУ МЧС по Нижегородской области агентству "Интерфакс-Поволжье" сообщили, что сотрудники выехали на проверку ряда объектов.
"Сотрудники по звонку выехали на проверку в областную больницу им.Семашко, диагностический центр, инфекционную больницу N2, больницу N38, Роспотребнадзор, торговые центры "Республика" и "Рио", - сказал собеседник агентства.
В свою очередь, информированный источник сообщил агентству, что около 13:30 мск в эти учреждения по электронной почте пришли сообщения о том, что здания якобы заминированы.
"Всего семь таких объектов. Сейчас они обследуются", - сказал собеседник агентства.
Между тем, как сообщили агентству в пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края, в понедельник поступило электронное сообщение в гимназию N17 и школу N41 Перми о якобы заложенных взрывных устройствах. Учащиеся были эвакуированы. По итогам проверки взрывных устройств не обнаружено.
По данным информированного источника агентства, из-за анонимных сообщений в Перми были эвакуированы 750 человек.
Как сообщалось, аналогичные сообщения о минировании зданий в Нижнем Новгороде поступали в конце января и начале февраля.
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