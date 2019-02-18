|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
18.02.19 16:19
Контракты на 1 трлн рублей заключили на форуме в Сочи - Медведев
"При проведении форума обычно предписываются контракты, во всяком случае сейчас, по данным Росконгресса, таких контрактов было подписано приблизительно на триллион рублей", - сказал Д.Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами, подводя итоги РИФ.
Он отметил, что эта приличная сумма, которая отражает интерес инвесторов.
Премьер напомнил, что в этом году главной темой форума стали национальные проекты. "Мы с вами обсуждали их в самом разном направлении, реализацию проектов, взаимодействие с регионами, бизнесом и экспертами. Все эти предложения нужно тщательно проанализировать. Наиболее значимые должны получить форму поручений, прошу их подготовить", - сказал Д.Медведев.
|
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket