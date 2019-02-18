Контракты на 1 трлн рублей заключили на форуме в Сочи - Медведев

18.02.19 16:19

© РИА Новости. Михаил Фомичев

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Контракты на общую сумму 1 трлн рублей заключены по итогам Российского инвестиционного форума (РИФ) в Сочи, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"При проведении форума обычно предписываются контракты, во всяком случае сейчас, по данным Росконгресса, таких контрактов было подписано приблизительно на триллион рублей", - сказал Д.Медведев в понедельник на совещании с вице-премьерами, подводя итоги РИФ.

Он отметил, что эта приличная сумма, которая отражает интерес инвесторов.

Премьер напомнил, что в этом году главной темой форума стали национальные проекты. "Мы с вами обсуждали их в самом разном направлении, реализацию проектов, взаимодействие с регионами, бизнесом и экспертами. Все эти предложения нужно тщательно проанализировать. Наиболее значимые должны получить форму поручений, прошу их подготовить", - сказал Д.Медведев.