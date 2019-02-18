Выездное заседание Совета Думы в Крыму пройдет 15 марта

18.02.19 16:50

© РИА Новости. Владимир Федоренко

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Совет Думы проведет выездное заседание в Крыму 15 марта в связи с пятилетием возвращения Крыма в состав России, сообщил журналистам первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков.

"Важное решение было принято сегодня Советом Думы, посвященное пятилетию воссоединения республики Крым и города Севастополя с РФ. Планируется, что 15 марта в Симферополе пройдет совместное заседание Совета Государственной думы, Государственного совета республики Крым и законодательного собрания города Севастополя", - сказал А.Жуков.

По его словам, Совет Думы в полном составе приедет 15 марта в Крым.

16 марта в 18:00 состоится митинг на площади Нахимова в Севастополе, в котором примут участие члены Совета Думы.

Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже обсудил с председателями Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и законодательного собрания Севастополя Екатериной Алтабаевой формат выездного заседания Совета Думы.

Также в ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.

С предложением провести выездное заседание руководящего органа Госдумы в Крыму выступил 13 февраля В.Володин.