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18.02.19 16:50
Выездное заседание Совета Думы в Крыму пройдет 15 марта
"Важное решение было принято сегодня Советом Думы, посвященное пятилетию воссоединения республики Крым и города Севастополя с РФ. Планируется, что 15 марта в Симферополе пройдет совместное заседание Совета Государственной думы, Государственного совета республики Крым и законодательного собрания города Севастополя", - сказал А.Жуков.
По его словам, Совет Думы в полном составе приедет 15 марта в Крым.
16 марта в 18:00 состоится митинг на площади Нахимова в Севастополе, в котором примут участие члены Совета Думы.
Ранее в пресс-службе Госдумы сообщили, что спикер Госдумы Вячеслав Володин уже обсудил с председателями Госсовета Крыма Владимиром Константиновым и законодательного собрания Севастополя Екатериной Алтабаевой формат выездного заседания Совета Думы.
Также в ходе встречи обсуждались вопросы социально-экономического развития Крыма и Севастополя.
С предложением провести выездное заседание руководящего органа Госдумы в Крыму выступил 13 февраля В.Володин.
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