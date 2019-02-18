Движение грузовиков по участку трассы М5 в Самарской и Ульяновской областях закрыто из-за метели

18.02.19 16:59

© РИА Новости. Виталий Аньков

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Росавтодор в понедельник временно запретил движение грузового транспорта на участке М5 "Урал" в Ульяновской и Самарской областях из-за сильной метели.

"В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) с 16:30 мск введено временное ограничение движения для грузового транспорта на участке М5 "Урал" с 835 по 974 км", - говорится в сообщении ФКУ "Поволжуправтодор" (подчиняется Росавтодору - ИФ).

Приволжское УГМС в понедельник объявило в обоих регионах штормовое предупреждение в связи с прогнозом об усилении ветра до 25 м/с к вечеру 18 февраля.

Кроме того, движение транспорта временно запрещено на участке федеральной автотрассы в Саратовской области из-за сильной метели.

"В связи с сильной метелью на территории Казахстана и закрытием таможенной границы ограничено движение на участке 324-325 км федеральной дороги А-298 "Р-228"-Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан в Саратовской области в направлении на выезд из РФ",- говорится в сообщении на сайте Федерального управления автодорог "Большая Волга" в понедельник.

По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в регионе еще несколько суток.