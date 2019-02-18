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18.02.19 16:59
Движение грузовиков по участку трассы М5 в Самарской и Ульяновской областях закрыто из-за метели
"В связи с ухудшением погодных условий (сильная метель) с 16:30 мск введено временное ограничение движения для грузового транспорта на участке М5 "Урал" с 835 по 974 км", - говорится в сообщении ФКУ "Поволжуправтодор" (подчиняется Росавтодору - ИФ).
Приволжское УГМС в понедельник объявило в обоих регионах штормовое предупреждение в связи с прогнозом об усилении ветра до 25 м/с к вечеру 18 февраля.
Кроме того, движение транспорта временно запрещено на участке федеральной автотрассы в Саратовской области из-за сильной метели.
"В связи с сильной метелью на территории Казахстана и закрытием таможенной границы ограничено движение на участке 324-325 км федеральной дороги А-298 "Р-228"-Пристанное - Ершов - Озинки - граница с Республикой Казахстан в Саратовской области в направлении на выезд из РФ",- говорится в сообщении на сайте Федерального управления автодорог "Большая Волга" в понедельник.
По данным Саратовского гидрометцентра, сильный ветер и туман с ухудшением видимости до 500 м и менее могут сохраниться в регионе еще несколько суток.
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