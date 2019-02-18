Штормовой ветер ожидается в регионах Поволжья

18.02.19 17:02

© РИА Новости. Нина Зотина

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Метеорологи предупреждают об ухудшении погоды в ближайшие часы в нескольких регионах Приволжского федерального округа.

В частности, штормовое предупреждение объявлено в Оренбуржье. ГУ МЧС по Оренбургской области сообщает, что вечером в понедельник и утром во вторник местами ожидается очень сильный ветер - до 26 м/с.

В свою очередь, водители в социальных сетях сообщают о сильной метели и снижении видимости на трассах региона.

В Ульяновской области ожидается усиление северо-западного ветра с порывами до 25 м/с. ГУ МЧС по региону предупреждает о метели, сильной гололедице на дорогах, местами возможны снежные заносы.

Гидрометцентр Татарстана также предупредил жителей республики об ухудшении погоды.

"В связи с выходом на Татарстан активного североатлантического циклона на территории республики и в Казани ночью и днем 18 февраля, ночью 19 февраля погодные условия существенно ухудшатся", - говорится в сообщении.

Ожидаются сильный северный ветер порывами 15-20 м/с, местами до 23 м/с. На дорогах возможны снежные заносы.

По данным ГУ МЧС Саратовской области, в ближайшие часы местами по региону ожидается усиление северо-западного ветра порывами до 25 м/с. Температура ночью составит до минус 15 градусов, местами - до 20 градусов мороза.

Кроме того, штормовое предупреждение объявлено в Самарской области - там прогнозируется ветер до 25 м/с. По информации регионального управления МЧС РФ, ветер такой силы может стать причиной обрывов линий электропередачи, падения деревьев и слабо закрепленных конструкций, а также увеличения количества ДТП.