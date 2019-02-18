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18.02.19 17:42

Екатеринбуржцы пожаловались детскому омбудсмену на переполненность школ

© РИА Новости. Алексей Мальгавко
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Жители Екатеринбурга, которые не смогли записать своих детей в первый класс в школы рядом с домом, пожаловались на проблему с местами в образовательных учреждениях уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка Анне Кузнецовой.

"Мамы передали обращение на встрече в перинатальном центре. (...) Как я обещала маме, которая пришла на встречу и принесла целую кипу подписей родителей, которые переживают о том, куда и когда пойдет ребенок в школу, эту тему мы обсудили с руководителем региона", - сообщила А.Кузнецова журналистам в Екатеринбурге в понедельник.

По ее словам, на встрече с губернатором было четко сформулировано, когда и где будут строиться новые школы, чтобы разгрузить существующие в новых микрорайонах города.

"Но очень важно, чтобы те дети, которые сегодня ждут своей очереди, четко знали, когда этот вопрос будет решен, а родители имели четкое представление о том, когда и в какую школу пойдет их ребенок", - подчеркнула А.Кузнецова.

Как сообщается на сайте уполномоченного по правам ребенка в Свердловской области, процедура записи детей в первые классы в Екатеринбурге в очередной раз вызвала большой общественный резонанс, поскольку в новых микрорайонах и жилых комплексах города будущих первоклассников больше, чем мест в школах.

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