Почти каждому пятому школьнику запрещают приносить с собой домашнюю еду - ОНФ

18.02.19 17:56

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

18 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти пятой части детей запрещают приносить с собой в школу еду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно данным опроса ОНФ, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, 18-ти% детей в школах запрещают приносить с собой домашнюю еду, несмотря на мнение Роспотребнадзора о недопустимости такого подхода.

Среди остальных респондентов, по данным ОНФ, почти половина родителей даёт детям в школу домашнюю еду из-за того, что "питание в образовательных учреждениях им не по вкусу".

В то же время 58% опрошенных положительно ответили на вопрос, берёт ли ребенок в школу с собой еду. Среди причин, по которым родители дают в школу еду, 43% отметили отказ ребенка есть школьное питание. 14% опрошенных не питаются в школе из-за стоимости питания, 11% не устраивает размер порций, 11% детей не успевает есть в столовой, 5% родителей причиной отказа детей от еды в учреждениях назвали медицинские показания.

Большинство детей, как показал опрос, берёт с собой в школу сухой перекус, снеки (59% респондентов), горячее питание берут с собой лишь 9% детей. При этом 57% опрошенных считают, что необходимо дополнительно обеспечить возможность разогрева и хранения домашней еды в школе.

Как отметил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, школьное питание является "одним главных ключей построения системы питания в стране", на него уходит примерно 300 млрд рублей, что составляет около половины всех финансовых средств, проходящих через систему соответствующих госзакупок (600 млрд руб.). "То, что школьники берут домашнюю еду, - яркий показатель кризиса системы социального питания и неспособности качественно и за разумную плату организовать процесс. Важно понимать, в большинстве своем это деньги родителей, которые тратятся неэффективно", - заявил эксперт.

По мнению координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетта, результаты опроса свидетельствуют о том, что система питания в школах не выстроена. "Особо нас поразили два момента. Во-первых, 18% респондентов отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду. (...) Во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием. Так ответило 2% опрошенных", - отметил А.Гетта.

Ранее эксперты ОНФ направили 52 предложения к проекту нового СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей" через портал проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.