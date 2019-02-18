Сумма подозрений: коммерческий спор по банку "Восточный" привел к аресту инвестора
  
Нечестная конкуренция: в США предлагают санкции против банков РФ и проектов СПГ
   
Лететь со звуком: президент высказался за создание соответствующего самолета
 
 
МОСКВА
 
 
ЦЕНТР
 
 
СЕВЕРО-ЗАПАД
 
 
КРЫМ
 
 
ЮГ И СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
 
 
ПОВОЛЖЬЕ
 
 
УРАЛ
 
 
СИБИРЬ
 
 
ДАЛЬНИЙ ВОСТОК
 
   
 
Главная страница
 
 
Об "Интерфаксе"
 
 
Подписка
 
INTERFAX.RU
ТУРИЗМ
НЕДВИЖИМОСТЬ
СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com            

Вход для подписчиков 

Новости Москвы
 Новости все новости
 
Новости подготовлены информационным агентством "Интерфакс-Москва"

оформить подписку
 


Репортаживсе репортажи
14.12.18   16:51

26.11.18   16:08

01.11.18   14:43
 
Главные события
18.02.19 17:56

Почти каждому пятому школьнику запрещают приносить с собой домашнюю еду - ОНФ

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
18 февраля. Interfax-Russia.ru - Почти пятой части детей запрещают приносить с собой в школу еду, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Согласно данным опроса ОНФ, в котором приняли участие более 3 тыс. человек, 18-ти% детей в школах запрещают приносить с собой домашнюю еду, несмотря на мнение Роспотребнадзора о недопустимости такого подхода.

Среди остальных респондентов, по данным ОНФ, почти половина родителей даёт детям в школу домашнюю еду из-за того, что "питание в образовательных учреждениях им не по вкусу".

В то же время 58% опрошенных положительно ответили на вопрос, берёт ли ребенок в школу с собой еду. Среди причин, по которым родители дают в школу еду, 43% отметили отказ ребенка есть школьное питание. 14% опрошенных не питаются в школе из-за стоимости питания, 11% не устраивает размер порций, 11% детей не успевает есть в столовой, 5% родителей причиной отказа детей от еды в учреждениях назвали медицинские показания.

Большинство детей, как показал опрос, берёт с собой в школу сухой перекус, снеки (59% респондентов), горячее питание берут с собой лишь 9% детей. При этом 57% опрошенных считают, что необходимо дополнительно обеспечить возможность разогрева и хранения домашней еды в школе.

Как отметил эксперт ОНФ, президент Института отраслевого питания Владимир Чернигов, школьное питание является "одним главных ключей построения системы питания в стране", на него уходит примерно 300 млрд рублей, что составляет около половины всех финансовых средств, проходящих через систему соответствующих госзакупок (600 млрд руб.). "То, что школьники берут домашнюю еду, - яркий показатель кризиса системы социального питания и неспособности качественно и за разумную плату организовать процесс. Важно понимать, в большинстве своем это деньги родителей, которые тратятся неэффективно", - заявил эксперт.

По мнению координатора проекта ОНФ "За честные закупки", депутата Госдумы Антона Гетта, результаты опроса свидетельствуют о том, что система питания в школах не выстроена. "Особо нас поразили два момента. Во-первых, 18% респондентов отметили, что детям запрещено приносить в школу домашнюю еду. (...) Во-вторых, есть родители, которые вынуждены были даже сменить место обучения детей из-за проблем с питанием. Так ответило 2% опрошенных", - отметил А.Гетта.

Ранее эксперты ОНФ направили 52 предложения к проекту нового СанПиН "Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания детей" через портал проектов нормативно-правовых актов regulation.gov.ru.

Читайте нас в Яндекс-Новости 



версия для печати    |    сообщить новость    |    копировать в блог


Другие материалы раздела
  18.02.19 14:58
Мосгорсуд снял с рассмотрения жалобы на продление ареста четырем украинским морякам
.
  18.02.19 14:51
В Москве отреставрируют особняк Листа
.
  18.02.19 10:43
Проезд на Московских центральных диаметрах можно будет оплачивать картой "Тройка"
.
  18.02.19 08:44
Резкое похолодание ждет москвичей в понедельник
.
  15.02.19 13:53
Завершена реставрация 16 скульптур фонтана "Дружба народов"
.
  15.02.19 11:09
Дом на Смоленской набережной в Москве признан памятником архитектуры
.
  15.02.19 11:05
Гараж-подкову на Новорязанской улице отреставрируют в этом году
.
  15.02.19 10:56
Хлебозавод в Ново-Переделкино ожидает реконструкция
.
  15.02.19 10:32
В Московском планетарии открылась выставка к 85-летию Гагарина
.
  14.02.19 15:45
За высшее положение в преступной иерархии срок лишения свободы составит до 15 лет


предыдущая
1
следующая
Поиск  Выбор даты 

Поиск:
 за период:
с 
по 
 



Точка зрениявсе материалы

.


.


.

 


  Об "Интерфаксе"   |   Контакты   |   Реклама на сайте
Rambler Top100    

Партнер Рамблера
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

     

Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".

Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.

Условия использования информации   |   Запрещено для детей   |   Политика обработки персональных данных   |   Выходные данные
разработка : web.finmarket