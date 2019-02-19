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19.02.19 11:31
Дума запретила военным иметь гаджеты и публиковать информацию о службе
Законом устанавливается запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять СМИ либо с использованием сети "Интернет" распространять или предоставлять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам.
То же касается информации о других военнослужащих и гражданах, призванных на военные сборы, гражданах, уволенных с военной службы, членах их семей или их родителях, в т.ч. информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период другим лицам.
Запрещается распространять сведения об их деятельности или деятельности других военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы, связанной с исполнением обязанностей военной службы.
Закон также устанавливает запрет на распространение информации о деятельности органов военного управления или органов управления другими войсками, воинскими формированиями и органами, о деятельности объединений, соединений, воинских частей и иных организаций, входящих в состав Вооруженных Сил РФ, в т.ч. информацию о дислокации или передислокации органов военного управления, не отнесенную к перечню сведений, составляющих государственную тайну.
Действие закона распространяется на всех военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы.
Кроме того, "учитывая сложность механизма выявления и доказывания нарушений устанавливаемых информационных ограничений", дополнительно устанавливается запрет для военнослужащих и граждан, призванных на военные сборы, иметь при себе любые электронные бытовые изделия (телефоны. планшеты, навигаторы, видеорегистраторы, внешние носители информации и т.д.) с функциями хранения информации или подключения изделия к сети "Интернет", с помощью которых может быть распространен (предоставлен) фото, видео, аудиоконтент и данные геолокации", отмечается в пояснительной записке.
Этот запрет действует при исполнении отдельных обязанностей военной службы - в законе устанавливается исчерпывающий перечень таких обязанностей, в том числе: при ведении боевых действий, при несении боевого дежурства (боевой службы), при нахождении на территории воинской части и ряде других, говорится в примечаниях к поправкам.
Также соответствующие ограничения распространяются на предоставление информации с использованием сервисов обмена мгновенными сообщениями.
Закон запрещает распространение информации о гражданах, уволенных с военной службы, а также членах семей военнослужащих, граждан, призванных на военные сборы, и граждан, уволенных с военной службы.
В пояснительной записке говорится, что анализ деятельности Вооруженных сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в том числе в ходе их применения в Сирии, показал, что военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций.
Информация, размещенная военнослужащими в интернете или в СМИ, применяется для информационного и информационно-психологического воздействия, а также в отдельных случаях для формирования предвзятой оценки государственной политики РФ, отмечается в документе.
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