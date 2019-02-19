Госдума займется расследованием фейков о законопроектах

19.02.19 11:36

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Госдума будет расследовать, откуда взялись фейковые новости, которые касаются ее работы.

"Наши граждане не должны подвергаться постоянным стрессам, которые носят надуманный характер, и мы должны сделать все для того, чтобы защитить правдивость, объективность, открытость, но при этом никому непозволительно придумывать то, чего нет", - заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин во вторник на заседании нижней палаты.

Поводом для обращения к теме "fake news" стала появившаяся в СМИ информация о якобы обсуждающемся в Госдуме законопроекте о том, чтобы покупать машины могли бы только те, у кого есть гараж или парковочное место.

В.Володин в ходе пленарного заседания обратился к залу и спросил, есть ли в Госдуме такой законопроект, или обсуждается ли хотя бы эта тема.

Председатель комитета по транспорту Евгений Москвичев ответил, что такого законопроекта нет, и тема не обсуждается. Это подтвердил и представитель комитета по экономической политике.

В.Володин предложил обратиться к тому СМИ, которое опубликовало эту информацию с запросом, где обсуждается эта тема. Отвечая на это, председатель комитета по информполитике Леонид Левин сказал, что если такое решение примет Госдума, то комитет готов провести расследование, откуда эта информация появилась, и обратиться к СМИ, которые опубликовали эту информацию, с запросами.

"Уважаемые коллеги, как вы думаете, нам следует в данном случае и в последующем, когда придумывают темы, которые у нас не рассматриваются как законодательные инициативы, как предложения, запрашивать информацию у СМИ, откуда вообще эта информация появилась? Потому что складывается впечатление, что некоторые СМИ забывают, их перестают читать, они начинают придумывать эти инициативы, причем придумывают их со ссылкой на источники. Коллеги, это несправедливо", - заявил В.Володин.

Его предложение не нашло возражений в депутатском корпусе.

"Если это все придумано, тогда это фейк. Что касается фейков, вы знаете, что есть законодательство во многих зарубежных странах, мы этот вопрос рассматриваем и у нас в Государственной Думе - за это (фейковую новость) нужно отвечать, и отвечать строго по закону", - сказал он.

Он отметил, что законодательство европейских стран очень четко регулирует эти вопросы, в России же законопроект, касающийся фейковых новостей, предстоит рассмотреть во втором чтении.

"Посмотрите, создают напряжение, берут и придумывают какие-то опасности, пугалки, и человек живет в постоянном стрессе - вот теперь машину не будешь приобретать, пока у тебя не будет гаража, парковочного места. Либо за этим стоят лоббисты, либо просто недобросовестные люди, которые таким образом пытаются продвигать свое СМИ на медийном рынке. Здесь нам было бы правильно дать поручение разобраться в этом вопросе, и дальше пускай включаются процессуальные вещи, которые повлекут за собой ответственность тех, кто это совершил", - сказал В.Володин.

Он добавил, что наряду с комитетом по информационной безопасности следует поручение надо дать думскому комитету по безопасности и противодействию коррупции.

Спикер заявил о необходимости изучить, кто является учредителем СМИ, распространившего ложную информацию относительно того, что автомобиль не будет продаваться без наличия для него машино-места.

Кроме того, отметил он, следует пригласить на заседание комитета авторов такого рода фейка.

В.Володин также предложил пригласить на заседание профильного комитета учредителей СМИ и выяснить, "почему распространяются данные фейки, кто за ними стоит, какой источник информации". "Если нет законодательной инициативы, если данный вопрос не обсуждался в Государственной думе, почему придумывают и дальше вбрасывают это в повестку?" - добавил политик.

Спикер назвал ложью и клеветой публикацию о необходимости иметь машино-место или гараж при покупке машины и напомнил, что за такого рода действия предусмотрено наказание по закону.

Он высказался за необходимость повышения ответственности СМИ за публикуемые материалы. Публикуемая информация должна быть проверена, заметил председатель Госдумы.

Вместе с тем, председатель комитета Госдумы по информационный политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин отметил, что в действующем законодательстве в законе о СМИ уже есть норма, которая обязывает журналиста перед публикацией проверять достоверность информации.

"Мне бы не хотелось, чтобы в рамках нашей дискуссии мы уже здесь говорили, что в целом для СМИ нужно поменять какие-либо правила и изменять уже существующее законодательство в широком смысле слова. Есть СМИ, которые, к сожалению, не проверяют информацию, тем самым нарушая закон, есть СМИ достоверные, которые работают в рамках закона, и ущемлять их права здесь было бы несправедливо", - сказал Л.Левин.

Председатель комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников сообщил на заседании во вторник, что депутаты рассмотрят во втором чтении законопроект о введении ответственности за фейк-ньюс в начале марта.

"Сразу после региональной недели (25 февраля - 3 марта) мы на комитете будем это обсуждать", - сказал П.Крашенинников.

Он отметил, что в комитет поступили поправки, которые направлены на увеличение ответственности за ложную информацию.

"Предлагается увеличение ответственности в несколько раз. При этом предлагается увеличить количество составов, что давало бы возможность при правоприменении квалифицировать тем или иным образом правонарушения", - сказал П.Крашенинников.

"Ответственность предлагается достаточно большая, может быть, не так, как здесь говорили, во Франции и Германии, но очень близко к этому", - сказал он.

К работе парламентарии вернуться после региональной недели 4 марта.

Госдума ранее приняла в первом чтении инициативу сенатора Андрея Клишаса - пакет законопроектов о штрафах за распространение в СМИ фейковых новостей. Они, предусматривают, в частности, штрафы до 1 млн рублей за распространение в СМИ и интернете заведомо недостоверной информации под видом правдивых сообщений, создающей угрозу здоровью граждан и массового нарушения общественного порядка.