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19.02.19 11:49

Все фигуранты дела основателя Baring Vostok Калви обжаловали свой арест

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Апелляционные жалобы на арест всех шестерых фигурантов уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в отношении основателя Baring Vostok Майкла Калви, зарегистрированы в Басманном суде Москвы.

"В настоящее время в суд поступили апелляционные жалобы на избрание меры пресечения в отношении всех шестерых фигурантов дела. Дата рассмотрения их в Мосгорсуде будет назначена в ближайшее время", - сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева.

Ранее адвокат бизнесмена Дмитрий Клеточкин сообщил агентству, что защита просит Мосгорсуд изменить М.Калви меру пресечения на домашний арест либо отпустить его под залог в 5 млн рублей.

О более мягкой мере пресечения также просят другие арестованные.

Басманный суд в минувшую пятницу отправил М.Калви под арест до 13 апреля. На тот же срок заключены под стражу пятеро его предполагаемых сообщников.

Основателю Baring Vostok, партнеру фонда Вагану Абгаряну, партнеру по индустрии финансового сектора Филиппу Дельпалю, директору по инвестициям Ивану Зюзину, бывшему председателю правления банка "Восточный" - ныне советнику председателя правления ПАО "Норвик Банк" Алексею Кордичеву, а также генеральному директору НАО "Первое коллекторское бюро" ("ПКБ") Максиму Владимирову вменяется особо крупное мошенничество (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Уголовное дело было возбуждено 13 февраля по материалам ФСБ России. В спецслужбу за пять дней до этого, 7 февраля, обратился член совета директоров "Восточного" Шерзод Юсупов.

По версии следствия, фигуранты причастны к хищению более 2,5 млрд рублей банка "Восточный". Следствие полагает, что стоимость акций компании IFTG, которые "ПКБ" передало в рамках отступного соглашения банку, составляла 600 тыс. рублей и, таким образом, была существенно меньше долговых обязательств коллекторского агентства.

В свою очередь, американский бизнесмен заявил, что его уголовное преследование связано с корпоративным конфликтом вокруг "Восточного" между ним с одной стороны и с другой - Ш.Юсуповым и его партнером, акционером "Восточного" - бывшим президентом "Юниаструм банка" Артемом Аветисяном.

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