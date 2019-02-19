Судьбу косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморье обсудят в Госдуме

19.02.19 11:58

© РИА Новости. Владимир Астапкович

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Будущее косаток и белух из "китовой тюрьмы" в Приморском крае обсудят во вторник на заседании круглого стола в Госдуме, сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" руководитель региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Дмитрий Лисицын.

"На этом заседании я обращусь к депутатам с просьбой посодействовать в скорейшем выпуске на свободу животных, а также обращусь с просьбой поддержать инициативу зоозащитников о введении законодательного запрета на вылов морских млекопитающих в РФ в культурно-просветительских целях", - отметил Д.Лисицын.

По его словам, круглый стол в Госдуме проводит комитет по экологии и охране окружающей среды, приглашены представители Генпрокуратуры, Минсельхоза, Минприроды, Россельхознадзора, Росприроднадзора, а также представители общественности.

Как сообщалось, в 2018 году в Охотском море выловили 12 косаток и 90 белух для продажи в дельфинарии и океанариумы. После вмешательства общественности, активных действий Генеральной прокуратуры и СКР выяснилось, что животные выловлены с многочисленными нарушениями закона. Возбуждено несколько уголовных дел. Зоозащитники просили надзорные органы, следствие, федеральные и краевые власти привлечь экспертов для реабилитации и реинтродукции животных. В СК заявили, что уже прорабатывают вопрос об организации процесса адаптации, Минприроды сообщило, что операция по освобождению морских млекопитающих начнется в ближайшее время.

В декабре из вольеров исчезли три белухи. Отловщики утверждают, что они уплыли, экологи уверены, что животные погибли. Эксперты, которые побывали в "китовой тюрьме" в январе в рамках проверки Приморского управления Пограничной службы ФСБ РФ, сообщили, что кожные покровы шести из 11 косаток изменились, одна из них совсем не активна и выглядит больной.