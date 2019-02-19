Официальная безработица в России увеличилась за неделю на 2,3%

19.02.19 12:04

© РИА Новости. Виталий Белоусов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Число официально зарегистрированных безработных в России за неделю с 6 по 13 февраля выросло на 2,3% - до 763,89 тыс. человек, говорится в сообщении пресс-службы Минтруда, поступившем в "Интерфакс" во вторник.

Там отметили, что увеличение безработицы можно связать, во-первых, с "сезонным фактором", а во-вторых, с увеличением с нового года пособия по безработице в России.

Как сообщалось, с 1 января максимальный размер этого пособия вырос с 4,9 тыс. рублей до 8 тыс. рублей, минимальный - с 850 рублей до 1,5 тыс. рублей.

По данным из регионов, снижение безработицы произошло лишь в Дагестане, на прежнем уровне показатель остался в г. Севастополе, в остальных регионах отмечен рост, в том числе в Ненецком автономном округе, Хабаровском, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Сахалинской, Калининградской, Псковской, Астраханской областях и в Республике Татарстан, говорится в сообщении Минтруда.

По состоянию на 13 февраля, отмечают в ведомстве, в простое по инициативе администрации предприятий находилось 37,9 тыс. человек, неполное рабочее время работали 101,98 тыс. человек, еще 1,43 тыс. сотрудников были отправлены в отпуска по соглашению сторон.

"На 1 февраля 2019 года уровень регистрируемой безработицы в среднем по Российской Федерации, по оперативным данным, составил 1% от численности экономически активного населения (на 1 февраля 2018 года - 1 %). По состоянию на 13 февраля 2019 года, количество вакансий, заявленных работодателями в органы службы занятости, составило 1,5 млн единиц", - напомнили в пресс-службе.