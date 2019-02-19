Жильцы пострадавшего от взрыва дома в Красноярске могут получить компенсацию

19.02.19 12:08

© РИА Новости. Пресс-служба ГУ МЧС России по Красноярскому краю

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Жильцы дома в Красноярске, разрушенного взрывом бытового газа, смогут получить компенсации в пределах 20 тыс. рублей, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе городского управления соцзащиты.

"Компенсацию в сумме до 10 тыс. получат граждане, прописанные в Красноярске, по городской программе "Социальная поддержка населения Красноярска" как попавшие в трудную жизненную ситуацию, а также до 10 тыс. рублей - по аналогичной краевой программе. Те, у кого краевая прописка, смогут рассчитывать на помощь до 10 тыс. рублей только по краевой программе", - сказала пресс-секретарь управления Анастасия Волкова.

Взрыв газового баллона произошел 14 февраля в трехэтажном 30-квартирном доме, в котором проживали 20 человек. В результате были разрушены шесть квартир и десять повреждены частично. Во время разбора завалов были найдены тела двух человек. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. По информации правоохранительных органов, здание было построено незаконно, его собственник арестован по подозрению в мошенничестве.