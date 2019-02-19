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19.02.19 12:13

Ученые готовят обоснование на вылов восьми косаток в Охотском море в 2020 году

© РИА Новости. Кирилл Каллиников
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Специалисты Тихоокеанского научно-исследовательского рыбохозяйственного центра (ТИНРО-центр, Владивосток) считают, что в 2020 году в Охотском море без ущерба для популяции можно отловить восемь косаток, против таких расчетов выступили зоозащитники.

В аннотации к докладу на ученом совете руководителя лаборатории морских млекопитающих ТИНРО-центра Павла Гущерова, копией которой располагает агентство "Интерфакс - Дальний Восток", говорится, что в Охотском море на данный момент обитает 2 тыс. 27 этих животных и отлов восьми из них вреда популяции не нанесет.

В свою очередь юрист региональной общественной организации (РОО) "Экологическая вахта Сахалина" Наталья Лисицына сообщила агентству, что согласно данным тех же ученых, в 2018 году в Охотском море насчитывалось 3 тыс. 130 косаток.

"Куда делась 1 тыс. косаток за два года? Сплошные вопросы у нас ко всем этим документам. Последний учет численности популяции косаток и белух в Охотском море ТИНРО-центр проводил в 2010 году, при этом независимые ученые раскритиковали этот учет, отметив, что он проведен некорректно. Никто не знает, какова настоящая численность этих животных сегодня. Соответственно, о каком расчете по отлову может идти речь?", - сказала Н. Лисицына.

Она также напомнила, что ТИНРО-центр разрешал в 2019 году добыть в Охотском море 13 косаток и 200 белух. Но эти расчеты получили отрицательное заключение Главгосэкспертизы.

Проблема отлова косаток и белух для продажи в иностранные океанариума получила широкий общественный резонанс после того, как экологи возмутились условиями содержания уже пойманных животных в бухте Средняя в Приморье. Там в специальном центре передержки находятся около сотни выловленных для продажи в Китай косаток и белух. Возбуждено уголовное дело о незаконной добыче и жестоком обращении с животными.

Зоозащитники выступают за полный запрет в РФ отлова косаток и белух под запросы шоу-бизнеса.

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