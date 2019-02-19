В Петербурге из-за ОРВИ закрыты на карантин 63 класса и 30 групп детских садов

19.02.19 12:17

© РИА Новости. Илья Питалев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Заболеваемость гриппа и ОРВИ в Санкт-Петербурге на минувшей неделе превысила совокупный эпидемический порог на 22,3%, сообщила пресс-служба управления Роспотребнадзора.

"Показатели заболеваемости взрослого населения выше уровня эпидемического порога на 20,4%, детей 3-6 лет - на 15,3%, детей 7-14 лет - на 14,7%. Заболеваемость детей 0-2-х лет ниже значения эпидемического порога на 19,1%", - говорится в сообщении.

В связи с отсутствием более 20% детей был приостановлен на семь дней образовательный процесс в 63 классах 27 школ и в 30 группах 24 детских дошкольных учреждений.

По данным вирусологического мониторинга заболеваемость на прошедшей неделе определялась циркуляцией вирусов гриппа H1N1 и H3N2, а также вирусов не гриппозной этиологии.

Как сообщается на сайте Боткинской больницы, за неделю в учреждение госпитализированы 436 пациента с вирусом гриппа и ОРВИ.