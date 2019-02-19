Восстановление системы уличного освещения в Симферополе обойдется в 430 млн рублей

19.02.19 12:23

© РИА Новости. Александр Полегенько

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Восстановление системы уличного освещения Симферополя оценивается в 430 млн рублей, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов журналистам во вторник.

"Общая сумма, затраченная на освещение города, будет в районе 430 млн рублей. Это с установкой новых опор, столбов и так далее, чтобы осветить 100% улиц города", - сказал он.

Глава Крыма уточнил, что работы по установке освещения на более чем 300 улицах начнутся в марте. На эти работы из бюджета республики уже выделено 100 млн рублей.

Изначально планировалось, что работы по восстановлению освещения возьмет на себя инвестор, который оценил их более чем в 1 млрд рублей. Однако власти Крыма решили реализовать проект силами госпредприятий.

С.Аксенов рассчитывает, что работы по восстановлению сети уличного освещения в Симферополе будут завершены до середины 2020 года.

На данный момент большинство улиц городов Крыма, в том числе курортных, не освещены. Планируется, что после восстановления уличного освещения в Симферополе аналогичные работы будут начаты в других городах полуострова.