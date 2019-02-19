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19.02.19 12:23
Восстановление системы уличного освещения в Симферополе обойдется в 430 млн рублей
"Общая сумма, затраченная на освещение города, будет в районе 430 млн рублей. Это с установкой новых опор, столбов и так далее, чтобы осветить 100% улиц города", - сказал он.
Глава Крыма уточнил, что работы по установке освещения на более чем 300 улицах начнутся в марте. На эти работы из бюджета республики уже выделено 100 млн рублей.
Изначально планировалось, что работы по восстановлению освещения возьмет на себя инвестор, который оценил их более чем в 1 млрд рублей. Однако власти Крыма решили реализовать проект силами госпредприятий.
С.Аксенов рассчитывает, что работы по восстановлению сети уличного освещения в Симферополе будут завершены до середины 2020 года.
На данный момент большинство улиц городов Крыма, в том числе курортных, не освещены. Планируется, что после восстановления уличного освещения в Симферополе аналогичные работы будут начаты в других городах полуострова.
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