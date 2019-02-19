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19.02.19 12:31

Воронежский губернатор предложил усилить контроль за эксплуатацией газового оборудования

© РИА Новости. Александр Кряжев
19 февраля. Interfax-Russia.ru - Воронежская область предпримет ряд мер по усилению контроля за эксплуатацией газового оборудования для снижения несчастных случаев отравления угарным газом.

Пресс-служба губернатора и правительства области сообщает, что данный вопрос был рассмотрена на еженедельном оперативном совещании с участием главы региона Александра Гусева.

Руководитель СУ СК РФ по Воронежской области Кирилл Левит в своем докладе заявил, что число пострадавших в результате отравления угарным газом регулярно увеличивается.

"За последние три года жертвами отравления стали более 150 человек, 37 погибли, в том числе семь детей. Только с начала года в Воронеже пострадало шесть человек, один из них погиб", - сказал он.

К.Левит отметил, что проблемы в регионе носит комплексный характер - это отсутствие своевременного технического обслуживания и ремонта дымоходов, отсутствие надлежащего технического обслуживания газового оборудования из-за уклонения собственников от заключения договоров на производство таких работ и неосведомленность воронежцев о правилах безопасного пользования газом.

Он предложил разработать и ввести на региональном уровне нормативы по обслуживанию газового оборудования, вентиляционных и дымовых каналов, а также административную ответственность за их нарушение, наделив государственную жилищную инспекцию контрольными полномочиями за действиями управляющих и специализированных организаций.

В свою очередь руководитель государственной жилищной инспекции области Диана Гончарова отметила, что одной из главных проблем является безнаказанность граждан за самовольное изменение конструкций газовых приборов, вентиляционных каналов и дымоходов.

Генеральный директор ОАО "Газпром Межрегионгаз Воронеж" Константин Зубарев выступил с предложением на законодательном уровне ввести необходимость оснащения помещений сигнализирующими устройствами, которые сообщали бы об утечке, накоплении газа, а также ввести административную ответственность за самовольную установку, монтаж, замену газового оборудования.

Подводя итоги совещания, губернатор заявил, что в ближайшее время будут приняты необходимые изменения в региональное законодательство.

"Хотелось бы технические мероприятия разово провести во всех домах, но я понимаю, что это невозможно. Давайте оперативно внесем изменения в региональное законодательство. И, конечно, нам нужно очень активно заниматься информированием населения. Я прошу сделать здесь комплексный подход. За четыре года у нас динамики положительной нет как по количеству несчастных случаев, так и по количеству пострадавших и погибших. Нам эту тенденцию надо переломить", - сказал он.

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