Застрахованные аграрии Крыма получат элитные семена за 20% стоимости

19.02.19 12:38

© РИА Новости. Евгений Биятов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Республика Крым определила меры поддержки аграриев в рамках пилотного проекта по агрострахованию с господдержкой, сообщил "Интерфаксу" президент Национального союза агростраховщиков (НСА) Корней Биждов. По его словам, меры поддержки на 2019 год были представлены республиканским сельхозпроизводителям в ходе регионального совещания по подготовке к посевной на прошлой неделе.

В частности, дополнительные меры стимулирования предусмотрены для хозяйств, страхующих свои риски с использованием госсубсидий.

"В ходе совещания замминистра сельского хозяйства республики Алиме Зарединова обратила внимание сельхозпроизводителей на меры стимулирования агрострахования в регионе, - сообщил агентству К.Биждов. - Аграриям, имеющим действующий договор страхования сельхозкультур на условиях господдержки, будет предоставляться повышенная несвязанная погектарная поддержка. (Не застраховавшим риски аграриям в этом году несвязанная поддержка оказывается на 15% ниже уровня застрахованных хозяйств, согласно постановлению правительства - ИФ). Кроме того, за счет региональной программы застрахованным аграриям будут компенсироваться затраты на приобретение элитных семян - субсидии в рамках поддержки региона по этой линии могут достигать до 80% стоимости закупленных семян".

В начале весенней посевной в Крыму НСА совместно с Минсельхозом республики Крым провели для аграриев региона семинар, посвященный использованию страхования рисков в аграрном производстве. Как сообщили в НСА, мероприятие было приурочено к зональному совещанию по подготовке к весенней посевной. В нем приняли участие около 70 сельхозпроизводителей региона и представителей органов АПК.

Эксперты НСА рассказали растениеводам об изменениях, внесенных законом в систему агрострахования с господдержкой.

"В 2018 году в республике Крым заключены на условиях господдержки договоры, по которым застрахованы всего лишь 5 тыс. га сельхозкультур. В регионе начинает пользоваться спросом страхование в животноводстве - всего застраховано 1,6 тыс. голов крупного рогатого скота и 445 тыс. голов птицы. Для растениеводства республики характерны высокие риски - кроме засухи, здесь высока вероятность и градобития, и заморозков. В 2017 году Минсельхоз РФ уже включал Крым в перечень регионов - получателей помощи из федерального бюджета при ЧС в связи с заморозками. А в прошлом году к убыткам привели и засуха, и град - на их компенсацию из федерального бюджета в конце года было выделено 60 млн рублей. Сейчас в связи с осадками состояние озимых в регионе не вызывает беспокойства, посевная проходит в благоприятных условиях", - приводятся данные по региону в сообщении НСА со ссылкой на К.Биждова.

НСА и Минсельхоз республики достигли договоренности о заключении соглашения, в рамках которого было бы возможно осуществить пилотный проект по развитию страхования тех направлений агропроизводства, которые наиболее чувствительны к природным рискам.

Как сообщалось ранее, в 2019 году при поддержке Минсельхоза инициируется реализация пилотных проектов на 22 территориях РФ, направленных на совершенствование механизмов агрострахования с господдержкой. В том числе таким проектами предполагаются комплексные меры стимулирования сельхозпроизводителей к защите рисков.