Силовики освободили 30 человек из религиозных центров в Кузбассе

19.02.19 12:47

© РИА Новости. Григорий Сысоев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Следователи установили новые факты незаконного удержания людей в реабилитационных центрах Новокузнецка после освобождения пациентов из подобных заведений в январе 2019 года, сообщает пресс-служба СКР во вторник.

По данным ведомства, в январе текущего года из четырех реабилитационных центров Новокузнецка освободили 50 человек, которых там удерживали незаконно. В ходе расследования следователи установили, что еще в двух центрах содержатся люди, их освободили при поддержке силовых подразделений ОМОН управления Росгвардии и УФСБ по Кузбассу.

"Освобождено порядка 30 человек. В ходе обысков из реабилитационных учреждений также изъяты специальная литература, компьютеры, бланки заявлений о добровольном содержании пациентов, расписки о пожертвованиях. При этом освобожденные лица пояснили, что писали данные заявления под давлением и угрозой лишения пищи, сна", - говорится в релизе.

Предварительно установлено, что каждый центр возглавлял один руководитель и два-три его помощника, которые забирали у людей, собиравшихся лечиться от алкоголизма или наркомании, телефоны и паспорта. Сумма якобы добровольных пожертвований составляла от 1,5 тыс. до 10 тыс. рублей.

"Лечение не осуществлялось, пациентов заставляли проходить обязательное религиозное обучение. По изъятым документам, предметам назначены экспертизы, в том числе на наличие признаков экстремизма", - говорится в сообщении.

Возбуждено два уголовных дела по п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц).

Как сообщалось, в конце января 2019 г. из четырех реабилитационных центров Новокузнецка были освобождены 50 человек, в том числе шесть подростков в возрасте от 15 до 17 лет.

Задержано 12 работников центра, возбуждено дело по п. "ж" ч. 2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение человека свободы, не связанное с его похищением, совершенное в отношении двух и более лиц).