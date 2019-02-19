|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
19.02.19 12:51
Росздравнадзор изъял из оборота еще одно лекарство, содержащее фенспирид
Из российских аптек будут изъяты таблетки и сироп "Эпистат" производства ОАО "Гедеон Рихтер".
Ведомство просит свои территориальные подразделения "обеспечить контроль за изъятием из обращения всех серий указанных препаратов", а производителя - предоставить сведения об изъятии из обращения этих лекарств.
В информации о лекарстве говорится, что это - препарат с противовоспалительной и антибронхоконстрикторной активностью.
14 февраля с российского рынка был выведен известный препарат "Эреспал", назначаемый для лечения заболеваний дыхательных путей. За несколько дней до этого появилась информация о том, что "Эреспал" был изъят из оборота во Франции из-за риска "вызывать нарушения сердечного ритма", говорилось в сообщении производителя лекарства.
В то же время Росздравнадзор отметил, что за 10 лет обращения в России лекарств с фенспиридом никаких тяжелых реакций выявлено не было, однако в ведомстве решили проверить все лекарства, содержащие данное вещество.
|
Interfax-Russia.ru – Основателя крупнейшей инвестиционной компании Baring Vostok Майкла Калви арестовали по подозрению в мошенничестве.
.
Interfax-Russia.ru – Очки дополненной реальности разрабатывают для московской полиции. Они позволят легко вычислить разыскиваемых преступников.
.
Interfax-Russia.ru – Клад из 97 серебряных и медных монет конца XIX - начала XX нашли археологи во время раскопок на Долгоруковской улице в центре Москвы.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2019 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket