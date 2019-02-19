Власти Забайкалья признали неготовность региона к сезону пожаров

19.02.19 12:55

© РИА Новости. Павел Львов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов отмечает неудовлетворительную подготовку территориальных органов Российской единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) к прохождению пожароопасного сезона, сообщает пресс-служба краевого правительства во вторник.

"Ситуация с подготовкой к лесопожарному периоду - неприемлемая. В первую очередь нужно обеспечить набор персонала в Забайкаллесхоз, экипировать, организовать профессиональную подготовку. Поручаю Минприроды края до 20 марта провести оценку готовности сил и средств, реально проверить все оборудование и технику, которая используется на пожарах", - цитируются в сообщении слова А.Осипова.

В свою очередь руководитель департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Забайкальского края Федор Кургузкин отметил неготовность краевого государственного специализированного автономного учреждения "Забайкаллесхоз".

"Даже поверхностная проверка показала, что готовность филиалов учреждения к тушению пожаров составляет всего 30-50%. Ежегодно в период регистрации первых лесных пожаров в Забайкаллесхозе не набран персонал, те, кто есть, не обеспечены специальной одеждой и не привиты от клещевого энцефалита, нет запаса продуктов и ГСМ", - пояснил Ф.Кургузкин.

В связи с этим власти региона решили организовать работу по приему, обучению, экипировке, вакцинации персонала с учетом полной готовности группировки не позднее 20 марта, постоянный состав должен быть готов для тушения ландшафтных пожаров к 5 марта.

Кроме того, предполагается создание постоянно действующего ситуационного центра лесной службы, в котором круглосуточно на карте или плазменной панели будет отображаться работа группировки сил пожаротушения, состояние техники, запас воды, продовольствия, ГСМ и других материальных средств.

По данным пресс-службы, в 2019 году в Забайкальском крае 1,4 млрд рублей направят на охрану лесов от пожаров, защиту и их воспроизводство.

В понедельник на аппаратном совещании в правительстве Забайкальского края была озвучена информация, что в регионе начались степные пожары.