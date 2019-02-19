Полиция в Приморье заявила о непричастности своего сотрудника к незаконной охоте

19.02.19 13:03

© РИА Новости. Андрей Шапран

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Полиция Приморья отрицает причастность своего сотрудника к незаконной охоте в Ольгинском районе края и повреждении автомобиля инспектора Охотнадзора, о чем тот ранее сообщил СМИ.

"По факту инцидента с участием должностного лица природоохранного ведомства в Ольгинском районе проведена проверка. Информация о причастности сотрудника полиции к незаконной охоте и дорожно-транспортному происшествию не подтвердилась", - сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю.

В свою очередь директор регионального департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира (Охотнадзор - ИФ) Дмитрий Панкратов сообщил агентству, что свою проверку по инциденту в районе ведомство еще не завершило.

"Разбирательство продолжается. Говорить о причастности или непричастности сотрудника полиции к этой истории преждевременно", - сказал он.

Как сообщалось, во вторник инспектор Охотнадзора Роман Анцович заявил о том, что в Ольгинском районе он преследовал автомобиль, предположительно, сотрудников полиции, которых он заподозрил в незаконной охоте на оленей. Преследуемая машина скрылась за забором частного владения в поселке Моряк-Рыболов. При этом путь автомобилю инспектора преградил внедорожник, а позднее и протаранил его.

Отмечалось, что на место выехали начальник пункта полиции, следственно-оперативная группа и наряд дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции.