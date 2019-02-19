В Калининградской области установлен единый тариф на подключение к газоснабжению

19.02.19 13:20

© РИА Новости. Денис Абрамов

19 февраля. Interfax-Russia.ru- Служба по государственному регулированию цен и тарифов Калининградской области установила стандартизированную тарифную ставку для расчета платы за технологическое присоединение к газу индивидуальных домов, сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

По информации директора Службы по госрегулированию цен и тарифов области Ольги Бобровой, в 2018 году была проведена проверка обоснованности стоимости подключения к сетям газоснабжения, которую ОАО "Калининградгазификация" устанавливало для владельцев индивидуальных жилых домов.

"Проверка показала, что "Калининградгазификация" либо не применяет, либо необоснованно применяет тарифы на технологическое присоединение, не относящиеся к данному виду работ. При этом плата с жителей за присоединение к газораспределительным сетям и пуск газа брали на основании договоров подряда, стоимость за аналогичные работы взималась в размере от 2 до 60 тыс. рублей", - цитирует пресс-служба О.Боброву.

По результатам проверки на компанию и должностных лиц были наложены штрафы, которые "Калининградгазификация" попыталась оспорить в суде. Суды двух инстанций подтвердили обоснованность санкций в отношении компании.

Как отметила директор Службы, ранее стандартизированной тарифной ставки вообще не было. "Мы рассчитывали, что после получения акта проверки "Калининградгазификация" обратится в службу за установлением данного тарифа. Но этого не произошло", - сказала она.

В результате на заседании Службы в соответствии с методикой Федеральной антимонопольной службы предельная стоимость подключения газа к индивидуальному дому для физических лиц в 2019 году установлена в размере не более 7 396,16 рублей с НДС.

Как сообщалось, 5 февраля губернатор Калининградской области Антон Алиханов возмутился завышенным тарифом на техническое присоединение к газоснабжению.

"Я не понимаю, зачем мы должны принимать решения, которые ведут к шестикратному росту тарифа за подключение к газу. Почему люди должны платить 24 тыс. за то, что стоит 4 тыс. рублей? В Гвардейске есть несколько семей, которые купили себе котлы, рассчитывали, что должны были 4 тыс., а тут - 26 тысяч рублей! Такого быть не должно", - заявил А.Алиханов, отдав поручение провести проверку по данному вопросу.