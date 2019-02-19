Осужден иностранец, вербовавший террористов в саратовском СИЗО

19.02.19 13:21

© РИА Новости. Екатерина Чеснокова

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Приволжский окружной военный суд вынес приговор в отношении иностранного гражданина, вербовщика террористов, сообщает пресс-служба УФСБ по Саратовской области во вторник.

Суд квалифицировал действия Сафара Каримова по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность) и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима, говорится в сообщении.

Приговор вступил в законную силу.

По данным УФСБ, С.Каримов был задержан при попытке пересечения государственной границы РФ в связи с его возможной причастностью к террористической деятельности.

"В отношении задержанного были получены данные, что в период нахождения в СИЗО-1 Саратова в ожидании экстрадиции он склоняет следственно-арестованных к вступлению в международную террористическую организацию и участию в ее деятельности после освобождения из мест лишения свободы",- отмечается в пресс-релизе.

На основании полученных данных УФСБ возбудило это уголовное дело.