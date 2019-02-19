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19.02.19 13:21
Осужден иностранец, вербовавший террористов в саратовском СИЗО
Суд квалифицировал действия Сафара Каримова по ч. 1 ст. 205.1 УК РФ (склонение, вербовка или иное вовлечение в террористическую деятельность) и приговорил его к 3,5 годам колонии общего режима, говорится в сообщении.
Приговор вступил в законную силу.
По данным УФСБ, С.Каримов был задержан при попытке пересечения государственной границы РФ в связи с его возможной причастностью к террористической деятельности.
"В отношении задержанного были получены данные, что в период нахождения в СИЗО-1 Саратова в ожидании экстрадиции он склоняет следственно-арестованных к вступлению в международную террористическую организацию и участию в ее деятельности после освобождения из мест лишения свободы",- отмечается в пресс-релизе.
На основании полученных данных УФСБ возбудило это уголовное дело.
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