Ошейники с чипом наденут на медведей на Новой Земле

19.02.19 13:27

© РИА Новости. Вера Костамо

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Ученые, прибывшие на Новую Землю (Архангельская область) для изучения чрезвычайной ситуации в связи с нашествием белых медведей, будут отслеживать пути миграции животных, сообщил "Интерфаксу" замруководителя регионального управления Росприроднадзора Николай Леванидов.

"Медведей будут обездвиживать и одевать им ошейники с чипом. Это позволит с помощью спутниковой связи отследить пути миграции белых медведей на архипелаге Новая Земля. Учёные смогут выявить привычки медведей и, может быть, сообщать властям муниципалитета о приближении животных", - сказал Н.Леванидов.

По его словам, исследователи начали эту работу во вторник.

"Завтра, если не помешает погода или другие обстоятельства, учёные завершат полевые работы и отправятся на материк", - добавил он.

Было принято решение использовать ошейники системы "Аргос" российского производства, чтобы ускорить процесс согласований с Минобороны.

Как сообщалось, в городском округе "Новая Земля" 9 февраля был введен режим ЧС в связи с участившимися появлениями белых медведей в поселке Белушья Губа. Согласно докладу местных властей, количество белых медведей составляло порядка 52 особей, в посёлке постоянно находились от 5 до 10 хищников. Животные преследовали людей, заходили в подъезды домов, питались на местных свалках.

Росприроднадзор Архангельской области сформировал научную группу, которая должна на месте изучить обстановку и принять решение о дальнейших действиях. В составе комиссии сотрудники Института проблем экологии и эволюции имени Северцева, Росприроднадзора и национального парка "Русская Арктика".

Среди причин нашествия медведей рассматривается изменение климата и открытые свалки на Новой Земле.

Режим ЧС был снят в 0.00 мск вторника.