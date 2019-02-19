Вагоны "обновленного плацкарта" начнут курсировать от Ростов-на-Дону до Москвы

19.02.19 13:31

© РИА Новости. Илья Питалев

19 февраля. Interfax-Russia.ru - "Дочка" ОАО "Российские железные дороги" - АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) - планирует в текущем году запустить вагоны обновленного плацкарта на маршрутах Ростов-на-Дону - Москва и Москва-Анапа, сообщила начальник Северо-Кавказской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре (структурное подразделение ОАО "РЖД") Ольга Поспелова.

"Предварительно планируют поставку этого нового плацкартного вагона. Впервые они будут включены в составы поездов Ростов-Москва, Москва-Анапа. По крайней мере, мы ждем в этом году этот обновленный подвижной состав на полигоне нашей железной дороги для наших пассажиров", - сказала О.Поспелова журналистам во вторник.

Как сообщалось ранее, "РЖД" планируют запустить вагон обновленного плацкарта на двух популярных направлениях - Москва-Санкт-Петербург и Центр-Юг.

Как сообщалось, 10 декабря 2018 года на Казанском вокзале в Москве РЖД представила макет плацкартного вагона с обновленным интерьером.

Новую концепцию и дизайн плацкартных вагонов РЖД показали на выставке "Транспорт России" в ноябре прошлого года.