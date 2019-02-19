Объем мошеннических операций по картам в РФ вырос на 44%

19.02.19 13:43

© РИА Новости. Владимир Трефилов

19 февраля. Interfax-Russia.ru - Объем несанкционированных операций с платежными картами в России в 2018 году вырос на 44% по сравнению с 2017 годом и составил 1,385 трлн рублей, говорится в обзоре ФинЦЕРТа ЦБ РФ.

Количество таких мошеннических операций в прошлом году достигло 416,93 тыс., что на 31,4% больше аналогичного показателя за 2017 год. Средняя сумма одной несанкционированной операции в 2018 году выросла на 9,6% - до 3,32 тыс. рублей против 3,03 тыс. рублей в 2017 году.

"Такое увеличение обусловлено ростом количества и объемов несанкционированных операций в отчетном периоде. Необходимо отметить, что большая часть хищений со счетов физических лиц совершается через получение мошенниками несанкционированного прямого доступа к электронным средствам платежа либо побуждение владельцев средств самостоятельно совершить перевод в пользу мошенников путем обмана или злоупотребления доверием (с использованием методов социальной инженерии)", - отмечает ФинЦЕРТ.

В обзоре также подчеркивается, что пострадавшие от несанкционированных операций с платежными картами граждане обращаются в полицию в 4% случаев. Эта цифра основана на отчетности операторов по переводу денежных средств (в том числе и банков).

"Подобная статистика может быть обусловлена тем, что в соответствии с рекомендациями о действиях при выявлении несанкционированных операций клиент в первую очередь обращается к отчитывающемуся оператору. Дополнительные сведения о последующем обращении в правоохранительные органы могут не доводиться клиентом до оператора", - уточняет ФинЦЕРТ ЦБ.

Он отмечает, что отсутствие у операторов сведений об обращении клиентов в правоохранительные органы создает препятствия для судебного раскрытия преступлений. Это связано с тем, что обычно злоумышленники совершают не единичную несанкционированную операцию, а занимаются этим на постоянной основе. "Поэтому обращение в правоохранительные органы имеет смысл для того, чтобы в будущем, когда преступный путь злоумышленника будет все-таки прерван, совокупность данных о хищениях давала бы суду правовые основания для его привлечения к ответственности", - говорится в обзоре.

В документе также отмечается, что, не обращаясь в полицию, "пострадавшие сами фактически стимулируют злоумышленников, формируя иллюзию их безнаказанности и провоцируя на дальнейшую активность".

В то же время в обзоре указывается, что ущерб от хищений из банкоматов и платежных терминалов в России в 2018 году сократился в 3 раза, до 12 млн рублей, говорится в обзоре ФинЦЕРТа ЦБ РФ.

Всего 10 участников рынка направили в ЦБ информацию о 21 инциденте.

В обзоре отмечается, что в 2018 году участники рынка направили в ЦБ информацию о четырех атаках на процессинговые центры. Злоумышленники совершили покушения на хищение средств на общую сумму 57,5 млн рублей, что в 16,5 раза меньше аналогичного показателя 2017 года.